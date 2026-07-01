Европарламент раскритиковал Инфантино за допуск сборной РФ на юниорский турнир Politico: ЕП раскритиковал президента ФИФА за допуск россиян на юниорский турнир

Москва1 июл Вести.Депутаты Европейского парламента (ЕП) выступили с критикой президента Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино после того, как российским сборным среди юношей и девушек до 15 лет было разрешено участвовать в чемпионате мира 2026 года.

Чемпионат мира по футболу пройдет в период с 22 по 31 октября​​​ в Азербайджане.

Сорок четыре члена Европейского парламента призывают президента ФИФА Джанни Инфантино отменить свое решение разрешить российским спортсменам участвовать в первом в этом году чемпионате мира среди юношей до 15 лет говорится в материале издания Politico

Ранее ФИФА допустила сборную России (спортсмены не старше 15 лет) на чемпионат мира 2026 года.

В феврале Инфантино заявил, что ФИФА должна рассмотреть вопрос снятия бана с российских команд. Он назвал запрет бесполезным.