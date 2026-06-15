ФИФА планирует пригласить на новый турнир в США все 211 ассоциаций, включая РФ

ФИФА может позвать российских юношей на новый турнир в США в сентябре ФИФА планирует пригласить на новый турнир в США все 211 ассоциаций, включая РФ

Москва15 июн Вести.Международная федерация футбола (ФИФА) рассматривает возможность приглашения российских сборных на новый юношеский турнир для игроков не старше 15 лет. Об этом сообщает The Athletic.

По данным издания, соревнование планируется провести в сентябре в Соединенных Штатах.

Новый турнир … открыт для всех 211 ассоциаций-членов ФИФА, включая Россию говорится в публикации

Собеседник издания отмечает, что организация рассчитывает открыть турнир матчем между сборными Израиля и Палестины.

О создании нового формата объявили на заседании совета ФИФА еще в декабре. Согласно правилам, матчи будут короче, поля – меньшего размера, а в каждой команде – от семи до девяти игроков. Первый розыгрыш пройдет только среди мужских команд, женские планируют добавить к 2027 году.

Российские сборные и клубы отстранены от международных соревнований ФИФА и УЕФА с февраля 2022 года. Ранее генсек Российского футбольного союза Максим Митрофанов сообщал, что российская сторона продолжает переговоры о возвращении.