Футбольную команду из РФ допустят до нового международного турнира

FIFA допустит юношескую команду из России до нового международного турнира Футбольную команду из РФ допустят до нового международного турнира

Москва15 июн Вести.Международная федерация футбола намерена допустить команду из России до нового международного турнира. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на генерального директора РФС Максима Митрофанова.

Он уточнил, что речь идет про соревнование для футболистов, возраст которых не превышает 15 лет.

На данное соревнование не распространяются никакие ранее принятые решения в отношении отдельных национальных ассоциаций. Ни одна страна–член ФИФА не может находиться под санкциями в рамках этого турнира заявил генсек РФС

Он подчеркнул, что это является принципиальной позицией ФИФА.

Новообразованное соревнование, согласно информации The Athletic, запланировано на сентябрь. Местом проведения станут США.