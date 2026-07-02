Хамитов: участие атлетов в турнирах в РФ возможно только при уважении к стране

Депутат Хамитов назвал уважение к России условием допуска спортсменов к турнирам Хамитов: участие атлетов в турнирах в РФ возможно только при уважении к стране

Москва2 июл Вести.Спортсмены должны уважать Россию, ее граждан и участников соревнований, если желают принимать участие в турнирах в России, заявил зампред думского комитета по физкультуре Амир Хамитов в интервью ТАСС.

Необходимо использовать индивидуальный и исключительно правовой подход к спортсменам, которые допускали оскорбительные высказывания в адрес России, отметил Хамитов.

Решения должны принимать в строгом соответствии с российским законодательством и правилами проведения международных соревнований. Главным критерием должно оставаться соблюдение законов России, уважение к стране, ее гражданам и участникам соревнований приводит ТАСС слова Хамитова

Политизация спорта недопустима, а любые международные соревнования должны проходить на основе взаимного уважения, подчеркнул депутат.

Международная федерация футбола (ФИФА) разрешила российским сборным среди юношей и девушек в возрасте до 15 лет участвовать в чемпионате мира 2026 года, который пройдет в Азербайджане с 22 по 31 октября​​​.