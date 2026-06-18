Рапиристка Пенюшкина высказалась о допуске к соревнованиям с флагом и гимном Рапиристка Пенюшкина: возвращение флага и гимна на соревнования очень мотивирует

Москва18 июн Вести.Решение Международной федерации фехтования (FIE) о допуске взрослых российских спортсменов до участия в соревнованиях с национальной символикой и гимном вызывает огромную радость и очень мотивирует продолжать выступать. Об этом рапиристка Владислава Пенюшкина заявила в интервью ИС "Вести".

Российская спортсменка завоевала бронзовую медаль чемпионата Европы по фехтованию в Антони во Франции.

Для меня это, безусловно, в первую очередь огромная радость, и даже на этот турнир мы ехали, мы знали, что здесь у нас флага нет, но я ехала с мыслями, что вот один турнир сейчас без флага, зато потом можно будет все нашивки вернуть, флаг вернется, гимн вернется. Это правда уже очень мотивирует сказала она

2 июня FIE допустила взрослых российских спортсменов до участия в соревнованиях с национальной символикой и гимном. Российские спортсмены смогут начать выступать под официальным флагом и гимном с чемпионата мира 2026 года в Гонконге 22-30 июля.