Дегтярев сообщил о возвращении членства РФ в Европейской конфедерации фехтования

Европейская конфедерация фехтования восстановила российских атлетов в правах Дегтярев сообщил о возвращении членства РФ в Европейской конфедерации фехтования

Москва25 июн Вести.Федерация фехтования России (ФФР) и Белорусская республиканская федерация фехтования (БРФФ) восстановлены в составе Европейской конфедерации фехтования (ECF), сообщил в своем Telegram-канале министр спорта РФ Михаил Дегтярев.

Отмечается, что данное решение 24 июня принял исполком ECF. Оно означает, что российские спортсмены смогут выступать на европейских соревнованиях с флагом и гимном.

Поздравляем Федерацию фехтования России, всех атлетов и любителей этого спорта с очередным важным решением в нашу пользу. Оно подтверждает курс на полное восстановление прав всех российских спортсменов и открывает доступ к важным европейским соревнованиям. заявил Дегтярев

Ранее ФФР была полностью восстановлена в правах решением руководства Международной федерации фехтования (FIE).