Москва25 июнВести.Федерация фехтования России (ФФР) и Белорусская республиканская федерация фехтования (БРФФ) восстановлены в составе Европейской конфедерации фехтования (ECF), сообщил в своем Telegram-канале министр спорта РФ Михаил Дегтярев.
Отмечается, что данное решение 24 июня принял исполком ECF. Оно означает, что российские спортсмены смогут выступать на европейских соревнованиях с флагом и гимном.
Поздравляем Федерацию фехтования России, всех атлетов и любителей этого спорта с очередным важным решением в нашу пользу. Оно подтверждает курс на полное восстановление прав всех российских спортсменов и открывает доступ к важным европейским соревнованиям.заявил Дегтярев
Ранее ФФР была полностью восстановлена в правах решением руководства Международной федерации фехтования (FIE).