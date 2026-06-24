Москва24 июн Вести.Участники конкурса "Дальний Восток – земля приключений" сняли 506 фильмов о туристических маршрутах по Дальнему Востоку и Арктике. Об этом сообщает "Магаданская правда" со ссылкой на инициатора проекта, зампредседателя правительства РФ – полномочного представителя президента РФ в ДФО Юрия Трутнева.

При этом 14 видео посвящены маршрутам Магаданской области.

Благодаря присланным на конкурс фильмам каждый человек сможет пережить волнующее приключение вместе с теми, кто прошел по дальневосточной земле цитирует Трутнева издание

Лидером по числу фильмов стала Сахалинская область – о ней сняли 148 видеороликов. Приморскому краю посвятили 84 работы, а Хабаровскому краю – 56 работ. Еще 37 фильмов рассказывают о путешествиях по Амурской области, 32 – по Еврейской автономной области, 25 и 23 – по Забайкалью и Камчатке. Также 21 видеоролик посвящен Республике Бурятия.

Больше всего заявок находятся в номинации "Пешее путешествие" (323 фильма), 80 работ относятся к категории "Водное путешествие", 58 – "Арктическое путешествие" и 33 – "Зимнее путешествие".