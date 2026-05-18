Москва18 мая Вести.За пять лет работы Президентского фонда культурных инициатив (ПФКИ) участниками его грантовых конкурсов стали более 115 тыс. творческих команд. Об этом заявил ИС "Вести" генеральный директор фонда Роман Карманов.

По его словам, поддержку получили 12 тыс. проектов по всей стране, включая исторические регионы - ЛНР, ДНР, Херсонскую и Запорожскую области.

Возможности для творческих людей - максимально широкие. Самое главное - просто взять и сделать этот шаг, как сделали этот шаг больше 115 тыс. команд по всей стране, 12 тыс. из которых мы поддержали на сумму 50 млрд руб. И еще 50 млрд руб. - деньги, которые творческие команды внесли как софинансирование. То есть за пять лет больше 100 млрд руб. влилось по инициативе людей и по решению президента в нашу культуру заявил Карманов

Он отметил, что сейчас проходят сразу три конкурса.

Один конкурс - это основной, первый конкурс 2027 года. Надо зайти на сайт Фонда культурных инициатив РФ, зарегистрироваться, изучить материалы, поучиться надо немножко. Второй конкурс - это первый специальный конкурс этого года: Международный фестиваль молодежи в Екатеринбурге. Принимаются заявки для реализации на территории Екатеринбурга и Свердловской области. И проводится отбор "Музконтент ПФКИ" рассказал Карманов

Белгородская область установила абсолютный рекорд по числу заявок на грантовые конкурсы ПФКИ, указал он.