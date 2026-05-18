Москва18 мая Вести.Вопросы интеграции ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей в общее культурное пространство РФ и поддержка проектов, связанных со специальной военной операцией, стали важным направлением работы Президентского фонда культурных инициатив (ПФКИ). Об этом ИС "Вести" заявил генеральный директор фонда Роман Карманов.

Он отметил, что после начала спецоперации ПФКИ организовал сразу четыре специальных конкурса. Всего с февраля 2022 года фонд поддержал почти тысячу инициатив, непосредственно связанных с СВО.

В 2022 году мы провели четыре специальных конкурса как раз для того, чтобы с одной стороны поддержать деятелей культуры, против которых шла кампания отмены на Западе, а с другой стороны, от людей был отклик на начало СВО, на интеграцию наших исторических регионов в общее культурное пространство. И эти люди к нам пришли как раз за ресурсами для того, чтобы реализовать те проекты, которые у них возникли. Это и музыка, и поэзия, и фестивали. Очень много регионов откликнулись и захотели сделать что-то для людей, которые живут и в исторических регионах, и в Белгородской области, и в Курской области. Конечно, откликнулись деятели культуры, музыканты поехали, как говорят, "за ленточку". ... Это и Джанго, и Влад Маленко, и группа "Катюша" возникла рассказал Карманов

По его словам, очень многие деятели культуры, в том числе связанные с поэзией, постоянно находятся на передовой.

Только что мы поддержали большой проект, который будет связан с агитбригадами. То есть новая волна агитбригад поедет к нашим бойцам заявил Карманов

17 мая 2026 года фонд отметил свой первый юбилей. За пять лет работы ПФКИ смог завоевать доверие деятелей культуры, подчеркнул Карманов. География проектов охватила все 89 регионов РФ.