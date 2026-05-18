Москва18 мая Вести.Процесс определения победителей гранатовых конкурсов Президентского фонда культурных инициатив (ПФКИ) - "честный и открытый". Об этом заявил ИС "Вести" генеральный директор фонда Роман Карманов.

По его словам, каждый проект проходит серию отборов. Экспертный совет выделяет самые сильные и детально проработанные инициативы.

Это серия отборов, довольно сложный путь, который проходит заявка. Но, я вас уверяю, что это происходит объективно, честно, открыто. Если вы получили соответствующие баллы, а тем более если вы победили, вам есть чем гордиться. Значит у вас очень сильная команда, у вас очень сильная идея, которая была по достоинству оценена. Это действительно предмет гордости