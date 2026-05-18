Карманов рассказал о результатах работы ПФКИ за пять лет

Москва18 мая Вести.За пять лет своей работы Президентский фонд культурных инициатив (ПФКИ) выполнил задачу, поставленную президентом РФ Владимиром Путиным еще на старте. Об этом ИС "Вести" заявил генеральный директор фонда Роман Карманов.

17 мая 2026 года фонд отметил свой первый юбилей. Благодаря ПФКИ множество творческих людей получили возможность воплотить свои идеи в жизнь, отметил гендиректор.

На самом деле, у нас несколько дат очень важных: 21 апреля 2021 года впервые [президент РФ] Владимир Владимирович Путин заявил о том, что будет создан фонд, 17 мая вышел указ [об учреждении ПФКИ], а уже 15 июня мы объявили первый конкурс. И все эти три события являются тем самым стартом новой культуры, которая идет, шла и будет идти от инициатив людей. Президентский фонд культурных инициатив – в названии сама философия фонда и заложена. Я думаю, что мы добились того, зачем президент учреждал фонд подчеркнул Карманов

Он отметил, что фонду удалось завоевать доверие деятелей культуры. География проектов охватила все 89 регионов РФ.