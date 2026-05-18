В ПФКИ рассказали о поддержке учреждений культуры в новых регионах Карманов: ПФКИ работает с учреждениями культуры новых регионов точечно

Москва18 мая Вести.Президентский фонд культурных инициатив (ПФКИ) продолжает реализацию программы поддержки учреждений культуры и спорта исторических регионов - ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей. В отношении каждой организации ведется точечная работа, заявил ИС "Вести" генеральный директор фонда Роман Карманов.

Программа была запущена в 2023 году, за прошедшее время поддержку получили около 2,5 тыс. учреждений.

Первым делом 2116 учреждений культуры получили базовое оборудование, когда программа начиналась три года назад, это компьютеры, мебель, доски интерактивные, инструменты, которые c советских времен не обновлялись... С каждым учреждением культуры точечно работаем, выявляем потребности, потихоньку обновляем и материальную базу. Где-то отремонтировать нужно, где-то восстановить, а где-то оборудовать помещение рассказал Карманов

Он отметил, что вопросы интеграции ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей в общее культурное пространство РФ и поддержка проектов, связанных со специальной военной операцией, стали важным направлением работы ПФКИ.