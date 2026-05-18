Москва18 мая Вести.Белгородская область установила абсолютный рекорд по числу заявок на грантовые конкурсы Президентского фонда культурных инициатив (ПФКИ). Об этом заявил ИС "Вести" генеральный директор фонда Роман Карманов.

В России работает 37 проектных офисов ПФКИ. Сразу четыре таких центра открыты в Белгородской области, отметил он.

У нас Белгородская область - это лидер по количеству заявок. Это больше 6 тысяч заявок. Это больше, чем из любого другого региона, включая Санкт-Петербург. Это как раз муниципальные учреждения, которые на протяжении пяти лет очень здорово участвуют в конкурсах. Много маленьких проектов. И там [в Белгородской области] открылись четыре проектных офиса для того, чтобы помогать, соответственно, эти проекты доводить до качества рассказал Карманов

Вопреки сложной обстановке в приграничном регионе за последние годы вырос интерес к культуре, указал он.

Вы знаете, я хочу благодарность выразить жителям Белгородской области. Потому что, чем там становится тяжелее, чем там сложнее, тем больше внимания к культуре. Вот только что выиграл проект создания скульптурного парка, который символизирует дух мужества белгородцев. Это потрясающие люди совершенно. Такая воля в этом регионе. И нам на самом деле всем надо равняться, конечно, на Белгородскую область, в смысле внимания к культуре и в смысле того, как культура действует и побеждает заявил Карманов

Вопросы интеграции ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей в общее культурное пространство РФ и поддержка проектов, связанных со специальной военной операцией, стали важным направлением работы ПФКИ, добавил он.