Москва18 мая Вести.Поддержку Президентского фонда культурных инициатив (ПФКИ) за пять лет его работы получили около 12 тысяч проектов. Многие воплотились в жизнь только благодаря фонду, заявил ИС "Вести" генеральный директор ПФКИ Роман Карманов.

Он подчеркнул, что ПФКИ смог завоевать доверие деятелей культуры.

Например, идет в Петербурге "Страна света" - большой фестиваль световой, на который команды со всей страны приезжают и имеют возможность на Дворцовой площади показать свои работы. А работы, в основном, связаны, конечно, с патриотизмом, с регионом, с любовью к Родине и так далее. Есть очень много фестивалей по регионам, которые получили жизнь. [Музыкально-просветительский фестиваль] "Арсеньев LIVE" в Хабаровске, например. Он появился благодаря Президентскому фонду культурных инициатив, уже четыре года идет. У [народного артиста России] Валерия Абисаловича Гергиева есть прекрасный проект "Гений места". Это когда оркестр Мариинки, оркестр Большого [театра] во главе с Валерием Абисаловичем едут в небольшие городки, на родину наших композиторов. На самом деле очень много таких [появившихся только благодаря ПФКИ] проектов, они все живут рассказал Карманов

Он также сообщил, что ПФКИ продолжает реализацию программы поддержки учреждений культуры и спорта в исторических регионах - ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областях. В отношении каждой организации ведется "точечная" работа.