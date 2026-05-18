Москва18 мая Вести.Победителей грантовых конкурсов Президентского фонда культурных инициатив (ПФКИ) определяют независимые эксперты. Об этом заявил ИС "Вести" генеральный директор организации Роман Карманов.

Эксперты выставляют баллы творческим проектам, опираясь на десять критериев, отметил он.

Три критерия - творческие, семь критериев - это в полном виде организационные: команда, софинансирование, опыт организации и так далее. Затем, соответственно, весь этот список выносится на решение экспертного совета во главе с [народным артистом РФ] Игорем Игоревичем Матвиенко. И затем уже этот финальный список утверждается координационным советом во главе с [первым заместителем руководителя администрации президента РФ] Сергеем Владимировичем Кириенко. И потом мы публикуем результаты