Москва18 мая Вести.Конкурс "Музконтент ПФКИ" с момента запуска подтвердил свою эффективность в качестве механизма комплексной поддержки артистов, создающих ценностно ориентированные проекты в России. Об этом заявил ИС "Вести" генеральный директор Президентского фонда культурных инициатив Роман Карманов.

ПФКИ запустил отбор на создание ценностно ориентированного аудиовизуального музыкального контента для детей и молодежи в апреле 2025 года.

Это конкурс для детей и юношества музыкальный, отбор музыкального контента. Это в полном смысле работа с артистами, с музыкантами напрямую, когда создаются видеоклипы, когда записывается музыка. Это как раз то, о чем много говорили: что очень много конкурсов, очень много ярких артистов выходит на сцену, а потом куда-то они исчезают. Вот как раз это тот случай, когда появилась возможность профинансировать дальнейший шаг, то есть создать этот лифт, когда уже человек выходит к аудитории. Финансируем не только создание произведений, не только создание клипов или муд-видео, но и продвижение, что наиболее важно сказал Карманов

Примером такой работы он назвал "РЭП Взвод" - проект, созданный специально для поддержки российских военнослужащих. В альбом вошли песни, которые были записаны вместе с участниками спецоперации.