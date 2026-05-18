Москва18 мая Вести.За пять лет своей работы Президентский фонд культурных инициатив (ПФКИ) смог завоевать доверие деятелей культуры. Об этом ИС "Вести" заявил генеральный директор фонда Роман Карманов.

Он подчеркнул, что в ПФКИ за поддержкой обращаются со всей страны. География проектов охватила все 89 регионов РФ.

Мне кажется, что один из главных эффектов – это, конечно, доверие к фонду. На первый конкурс пять лет назад было подано 12370 заявок. Сейчас, спустя пять лет, спустя 16 кампаний, мы понимаем, что это конкурс, это конкуренция, это борьба. Мы поддерживаем один из десяти проектов примерно, этим обеспечивается качество. Но, тем не менее, сейчас на конкурс подается где-то порядка 11000 [заявок]. То есть у нас есть проекты, которые побеждают с двенадцатой, с тринадцатой, с четырнадцатой попытки. То есть люди верят, что все по-честному, все справедливо. И это, мне кажется, самое главное достижение фонда к текущему моменту сказал Карманов

Он отметил, что ПФКИ добился того, для чего его учредил в 2021 году президент РФ Владимир Путин.