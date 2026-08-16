Турпоток на Дальний Восток показал заметный рост в 2026 году Регионы Дальнего Востока показали рост турпотока в I полугодии 2026 года

Москва16 авг Вести.Заметный рост туристического потока показали в первом полугодии 2026 года сразу несколько регионов Дальнего Востока. Об этом ТАСС сообщили в Министерстве экономического развития РФ.

Особо выделяется Амурская область, количество поездок туда за год увеличилось сразу на 95,4 процента. Значительный рост также отмечается в Якутии (+56,1%), Магаданской области (+54,1%), в Забайкальском крае (+53,7%).

Дальний Восток вызывает интерес не только у россиян, но и у иностранных граждан. За первые шесть месяцев 2026 года количество поездок иностранных граждан по РФ превысило 2,5 миллиона. Наиболее заметная динамика зафиксирована в Магаданской области, Забайкальском крае, Амурской области и Бурятии.

Любители путешествовать с камерой могут принять участие в конкурсе "Дальний Восток – Земля приключений". С 1 мая 2026 года открылся прием заявок на IV сезон конкурса. Для участия надо сняться в короткометражке (до 8 минут) о своем путешествии по Дальнему Востоку и Арктике и отправить видео через сайт путешественникдв.рф до 15 января 2027 года. Главный приз за лучшее видео – 3 миллиона рублей.