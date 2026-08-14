Sunway Estates: на 46,4% увеличился российский спрос на недвижимость в Таиланде

Российский спрос на недвижимость в Таиланде вырос на 46,4% Sunway Estates: на 46,4% увеличился российский спрос на недвижимость в Таиланде

Москва14 авг Вести.Недвижимость в Таиланде стала более востребована среди россиян, спрос на нее вырос на 46,4%, пишет "Коммерсант" со ссылкой на данные Sunway Estates.

Уточняется, что объем вложений с января по июнь 2026 года увеличился на 84,5%, до 60,7 млн долларов.

В публикации говорится, что наиболее востребованным направлением остается Пхукет (63,2% заявок от общего числа по стране). На втором месте - Чонбури, к которому относится Паттайя (21,1% заявок), на третьем месте соседствуют Бангкок и Сураттхани (по 7,9%).

По данным АТОР, число российских туристов, которые отправятся за границу в 2026 году, вырастет на 8% по сравнению с прошлым годом.