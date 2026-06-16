Интерес россиян к покупке жилья в ОАЭ рухнул на 60% Граждане России стали покупать недвижимость в ОАЭ на 60% реже

Москва16 июн Вести.Эскалация на Ближнем Востоке привела к тому, что спрос россиян на недвижимость в ОАЭ с марта по май снизился более чем на 60% по сравнению с аналогичным периодом 2025 года.

Об этом сообщает газета "Ведомости" со ссылкой на отчет компании Sunway Estates. Как отмечается, на фоне ближневосточного конфликта вырос интерес граждан РФ к недвижимости в Таиланде, Индонезии (Бали) и Вьетнаме.

В марте–мае граждане нашей страны приобрели порядка 1500 объектов в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ), тогда как в аналогичный период прошлого года было зафиксировано порядка 4200 сделок говорится в материале

Ранее риелтор Ирина Комаровская рассказала, что на рынке недвижимости в ОАЭ наблюдается стагнация. По ее словам, сделки в данной отрасли происходят, но их количество значительно уменьшилось.