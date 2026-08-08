Все больше туристов РФ в Анталье присматриваются к недвижимости для инвестиций

Все больше российских туристов в Анталье присматриваются к недвижимости Все больше туристов РФ в Анталье присматриваются к недвижимости для инвестиций

Москва8 авг Вести.Все больше российских туристов, приезжая на отдых в турецкую Анталью, присматриваются к недвижимости для будущих инвестиций. Такое заявление сделала туроператор в Анталье Айтекин Эзги в комментарии РИА Новости.

По ее данным, летом 2026-го Анталью посетили свыше 6,5 млн иностранных туристов, среди них больше всего россиян, немцев и британцев.

Все больше туристов из России приезжают в Анталью не только на отдых, но и присматриваются к недвижимости, планируя в будущем приобрести жилье или вложить средства в регион рассказала туроператор

Она также уточнила, что сейчас предпочтения иностранных туристов по вопросу отдыха меняются: если раньше для людей был важен отель, то теперь они чаще всего принимают во внимание курорт и его инфраструктуру, историческое наследие, значимые природные места, ситуацию с ценами и другое.

Собеседница журналистов добавила, в частности, что в настоящее время наиболее востребованы у отдыхающих районы Сиде и Манавгат.

Ранее в комплексе "Бендерская крепость" в Приднестровье рассказали, что немецких туристов все больше привлекает место службы барона Мюнхгаузена.