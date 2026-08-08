Все больше туристов из ФРГ едут в Приднестровье на место службы Мюнхгаузена

Немецких туристов все больше привлекает место службы барона Мюнхгаузена Все больше туристов из ФРГ едут в Приднестровье на место службы Мюнхгаузена

Москва8 авг Вести.Сотни туристов из Германии каждый год приезжают в Приднестровье на место службы барона Мюнхгаузена, и их количество постоянно растет. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на заместителя начальника научного отдела исторического военно-мемориального комплекса "Бендерская крепость" XVI века Александра Булгакова.

Судьба известного сказочного персонажа барона Иеронима Карла Фридриха фон Мюнхгаузена вызывает неподдельный интерес всех посетителей нашего комплекса рассказал Булгаков

По его словам, люди интересуются реальной жизнью барона, участием в военной кампании против турок и тем, как вокруг него образовалась слава выдумщика и обманщика.

Собеседник журналистов уточнил, что в 2025 году Бендерскую крепость посетили 780 туристов из Германии, хотя еще в 2024-м приезжали 208 немцев.

Булгаков также сообщил о популярности среди иностранцев сувениров, связанных с бароном Мюнхгаузеном.

Он подытожил, что статистики за первое полугодие 2026-го пока нет, но ясно, что интерес со стороны иностранцев растет.

Иероним Карл Фридрих фон Мюнхгаузен - немецкий барон, военный (ротмистр русской службы) и рассказчик, широко известный как "барон Мюнхгаузен". Приехал в Россию из Германии и служил в Российской империи кавалерийским офицером​​​. В 1738 году принимал участие в походе на Бендерскую крепость в Приднестровье. Там увидел турецкие военные укрепления, после чего появилась его знаменитая история о полете на пушечном ядре. После отставки вернулся на родину. Особенно известен благодаря произведениям немецкого писателя Рудольфа Эриха Распе, обработавшего его рассказы. Так, там есть знаменитый эпизод, в котором барон Мюнхгаузен вытащил себя вместе с конем за волосы из болота.

С 1993 года Кишинев и Тирасполь ведут переговоры о правовом статусе Приднестровья, но результата они так и не дали.