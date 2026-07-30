Турагент рассказал о новых видах обмана при бронировании отдыха в Турции

Мошенники в Турции используют соцсети для обмана туристов Турагент рассказал о новых видах обмана при бронировании отдыха в Турции

Москва30 июл Вести.Мошенники активно пользуются социальными сетями для обмана туристов в Турции, рассказал РИА Новости турагент в Анталье Доган Гюнеш.

Он отметил, что число случаев мошенничества с начала летнего сезона заметно увеличилось - злоумышленники активно используют фальшивые сайты для бронирования гостиниц и туристических услуг.

Гюнеш сообщил, что во время поиска вариантов отдыха алгоритмы социальных сетей начинают показывать рекламу подобных предложений.

Именно в этот момент мошенники подсовывают пользователям ссылки на поддельные сайты и страницы, внешне почти неотличимые от настоящих рассказал специалист туристической отрасли

Собеседник агентства подчеркнул, что в большинстве случаев туристов удается привлечь за счет более дешевых предложений , а также сообщениями вроде "остались последние два номера" или "акция действует только сегодня", таким образом заставляя потенциальную жертву как можно быстрее решиться на покупку.

Однако в дальнейшем после перевода денег становится понятно, что бронирования не случилось, а иногда турист обнаруживает, что такого объекта вообще не существовало, только после прибытия на место.