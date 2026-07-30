Москва30 июлВести.Мошенники активно пользуются социальными сетями для обмана туристов в Турции, рассказал РИА Новости турагент в Анталье Доган Гюнеш.
Он отметил, что число случаев мошенничества с начала летнего сезона заметно увеличилось - злоумышленники активно используют фальшивые сайты для бронирования гостиниц и туристических услуг.
Гюнеш сообщил, что во время поиска вариантов отдыха алгоритмы социальных сетей начинают показывать рекламу подобных предложений.
Именно в этот момент мошенники подсовывают пользователям ссылки на поддельные сайты и страницы, внешне почти неотличимые от настоящихрассказал специалист туристической отрасли
Собеседник агентства подчеркнул, что в большинстве случаев туристов удается привлечь за счет более дешевых предложений , а также сообщениями вроде "остались последние два номера" или "акция действует только сегодня", таким образом заставляя потенциальную жертву как можно быстрее решиться на покупку.
Однако в дальнейшем после перевода денег становится понятно, что бронирования не случилось, а иногда турист обнаруживает, что такого объекта вообще не существовало, только после прибытия на место.