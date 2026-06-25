NF GROUP: россияне чаще всего покупают недвижимость в ОАЭ, Турции и Таиланде

Стали известны страны, в которых россияне чаще всего покупают недвижимость NF GROUP: россияне чаще всего покупают недвижимость в ОАЭ, Турции и Таиланде

Москва25 июн Вести.Турция и Таиланд вошли в тройку самых востребованных среди россиян направлений по приобретению зарубежной недвижимости. Это следует из данных компании NF GROUP.

По предварительным итогам шести месяцев 2026 года ОАЭ сохранили лидерство среди зарубежных направлений, наиболее востребованных для покупки недвижимости россиянами. На втором и третьем местах рейтинга разместились Таиланд и Турция говорится в релизе

На четвертой позиции расположилась Сербия, а пятое место поделили Грузия и Маврикий.

По данным агентства, ключевой целью покупки недвижимости за границей является получение вида на жительство (53%). Еще 27% россиян приобретают его для собственного проживания. Остальные 20% рассматривают покупку зарубежной недвижимости как инвестицию.

В первом полугодии 2026 года подход российских покупателей к зарубежной недвижимости стал более прагматичным. Объекты все чаще рассматриваются не только как покупка для жизни или инвестиций, но и как инструмент для решения конкретных стратегических задач подчеркнула директор департамента зарубежной и курортной недвижимости NF GROUP Анна Ларина

Ранее аналитики рынка недвижимости определили самые выгодные сегменты для инвестиций. По их мнению, лидером по доходности вложений являются складские помещения.