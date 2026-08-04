РБК: россияне стали больше интересоваться ВНЖ в островных государствах

СМИ: россияне стали больше интересоваться ВНЖ в островных государствах РБК: россияне стали больше интересоваться ВНЖ в островных государствах

Москва4 авг Вести.Российские граждане стали больше интересоваться ВНЖ или вторым гражданством островных государств - Вануату, Сан-Томе и Принсипи, Науру и Маврикия. Об этом пишет РБК со ссылкой на юристов и консультантов.

В материале сказано, что спрос вырос по итогам первой половины нынешнего года, показатель оценивают в 30%.

По мнению основателя LWM Consulting и LWM Estate Ленара Рахманова, повышение спроса связано с тем, что российские бизнесмены и состоятельные семьи ищут возможности получить дополнительные инструменты международной мобильности.

Ранее в СМИ появилась информация, что в Дубае убрали минимальный порог инвестиций в жилье для получения ВНЖ.