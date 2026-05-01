В Дубае убрали минимальный порог инвестиций в жилье для получения ВНЖ

В Дубае убрали минимальный порог инвестиций в жилье для получения ВНЖ В Дубае убрали минимальный порог инвестиций в жилье для получения ВНЖ

Москва1 мая Вести.В Дубае был ликвидирован минимальный порог инвестиций в недвижимость для получения вида на жительство, свидетельствуют обновленные требования Земельного департамента Дубая.

По информации РИА Новостей, которые ознакомились с документом, если человек является единственным владельцем недвижимости, то он может подать заявку на получение вида на жительство сроком на два года без требований к минимальной стоимости недвижимости. Ранее минимальный порог был ограничен 204 тысячами долларов.

А если у объекта недвижимости более одного владельца, то минимальный размер доли должен составлять 109 тысяч долларов.