Глава МВД Турции Мустафа Чифтчи заявил, что дополнительная плата за подачу заявления на получение вида на жительство в стране не взимается. Его слова приводит газета Türkiye.

В турецких СМИ и соцсетях обсуждали слухи о новом платеже за оформление и продление ВНЖ для иностранцев. После обеспокоенности среди экспатов МВД Турции разъяснило, что новых сборов не вводили: взимаются только действующие законные платежи и плата за документы.

В этом вопросе необходимо прежде всего уточнить один момент. За подачу заявлений на получение вида на жительство дополнительная пошлина не взимается сказал он

Министр отметил, что порядок взимания сборов при оформлении вида на жительство четко установлен действующим законодательством.

По его словам, сбор за оформление вида на жительство взимается на основании закона о сборах №492 по тарифу, который совместно определяют министерства иностранных дел и финансов. Чифтчи подчеркнул, что ставки устанавливаются один раз в год и не меняются в течение всего года.

Глава МВД также сообщил, что на 2026 год не предусмотрено никаких дополнительных или поэтапных повышений сверх этой системы.

Кроме того, Чифтчи пояснил, что плата за документы, оформляемые при выдаче разрешения на проживание, взимается в соответствии с Законом о ценных бумагах №210.

Министр добавил, что в 2026 году эта сумма составляет 964 лиры, или около 21,4 доллара по текущему курсу. Помимо этой платы, при подаче заявлений на получение разрешения на проживание никаких дополнительных сборов не взимается.

