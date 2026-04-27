Турция, Таиланд и Мексика связаны с США соглашениями об экстрадиции

Стали известны популярные у россиян страны, связанные с США договорами о выдаче Турция, Таиланд и Мексика связаны с США соглашениями об экстрадиции

Москва27 апр Вести.Многие популярные у россиян туристические направления имеют действующие соглашения об экстрадиции с Соединенными Штатами.

Об этом сообщает РИА Новости, опираясь на анализ документов, опубликованных Госдепартаментом США.

Министерство иностранных дел России официально рекомендовало своим гражданам воздержаться от поездок в страны, с которыми у США заключены договоры о выдаче преступников.

Также рекомендовано по возможности избегать посещения юрисдикций, которые российское внешнеполитическое ведомство относит к числу "недружественных".

Согласно данным агентства, более 110 государств мира подписали соглашения об экстрадиции с США. В числе таких стран оказались популярные у россиян направления, такие как Турция, Таиланд, Мексика, Сербия, Грузия и Франция.

Аналогичные договоренности также действуют между США и Болгарией, Хорватией, Кипром, Доминиканской Республикой, Грецией, Индией, Италией, Португалией, Сейшельскими островами и Испанией.

В то же время, страны, которые также часто выбираются россиянами для отдыха, например, Китай, Армения, Азербайджан, Узбекистан и Белоруссия, не фигурируют в документах как стороны, имеющие такие соглашения с США.

Стоит отметить, что у Венесуэлы и Кубы имеются подобные договоры, однако их практическое применение осложняется текущими напряженными отношениями с Вашингтоном.

Ранее в МИД РФ сообщили, что американские спецслужбы в последнее время активизировали повсеместную охоту на россиян.