Москва1 авгВести.Иностранный турпоток в Турцию составил в первом полугодии 2026 года 25,8 млн человек, из них 2,65 млн туристов прибыли из России, заявил министр культуры и туризма Турции Мехмет Нури Эрсой на пресс-конференции в Стамбуле.
Количество туристов из России – лидера по турпотоку – достигло почти 2,65 млн, что на 1,5% больше, чем в первом полугодии 2025 годаотметил Эрсой
В список трех крупнейших стран по турпотоку в Турцию вошли наряду с Россией Германия (2,44 млн туристов) и Британия (1,58 млн туристов).