Почти 2,65 млн россиян посетили Турцию в первом полугодии 2026 года

Почти 2,65 млн российских туристов посетили Турцию в январе-июне 2026 года Почти 2,65 млн россиян посетили Турцию в первом полугодии 2026 года

Москва1 авг Вести.Иностранный турпоток в Турцию составил в первом полугодии 2026 года 25,8 млн человек, из них 2,65 млн туристов прибыли из России, заявил министр культуры и туризма Турции Мехмет Нури Эрсой на пресс-конференции в Стамбуле.

Количество туристов из России – лидера по турпотоку – достигло почти 2,65 млн, что на 1,5% больше, чем в первом полугодии 2025 года отметил Эрсой

В список трех крупнейших стран по турпотоку в Турцию вошли наряду с Россией Германия (2,44 млн туристов) и Британия (1,58 млн туристов).