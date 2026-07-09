В АТОР сообщили о почти троекратном увеличении турпотока россиян во Вьетнам

Турпоток россиян во Вьетнам увеличился почти в три раза в 2026 году В АТОР сообщили о почти троекратном увеличении турпотока россиян во Вьетнам

Москва9 июл Вести.Туристический поток россиян во Вьетнам увеличился в первые шесть месяцев 2026 года в 2,8 раза в сравнении с аналогичным периодом в прошлом году. Об этом сообщается на официальном сайте Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Отмечается, что общее количество россиян, посетивших Вьетнам в 2026 году превысило 742 тысячи человек.

Главным событием полугодия стал впечатляющий рост российского турпотока. С января по июнь Вьетнам принял 742 679 туристов из России – в 2,8 раза больше, чем годом ранее говорится в релизе

Россия вышла на третье место по количеству туристов во Вьетнаме, уступая только Китаю (почти 2,7 млн человек) и Южной Корее (2,16 млн). При этом Россия обошла такие страны, как США (529 тыс.), Индия (491 тыс.) и Япония (441 тыс.).

Вьетнам является четверым по популярности направлением среди российских туристов в 2026 году, имея долю в 7,8%. Эта страна стала самой популярной для российских туристов в регионе Юго-Восточной Азии, обойдя Таиланд (4,7%) и Китай (4,3%).