Москва29 авг Вести.Во Владивостоке появились два новых мурала, посвященных конкурсу "Дальний Восток – Земля приключений". Об этом сообщили в соцсетях организаторы конкурса.

Изображения созданы в преддверии XI Восточного экономического форума, который пройдет во Владивостоке с 1 по 4 сентября.

Муралы расположены под развязкой в микрорайоне Патрокл, если ехать в сторону Русского или Золотого мостов. На них изображены известные в Приморском крае путешественники - участники конкурса "Дальний Восток - Земля приключений" Антон Конобиевский и Кристина Пересторонина, а также нанесена надпись: "Твой путь начинается здесь" говорится в сообщении

Главная идея муралов – показать, насколько многогранна и уникальна красота Приморского края и Дальнего Востока, они призваны вдохновить жителей и гостей Владивостока исследовать Приморье и другие дальневосточные регионы.

Мы хотим привлечь участников и гостей Восточного экономического форума, гостей и жителей Владивостока к конкурсу "Дальний Восток - Земля приключений". Мы создали его, чтобы поддержать тех, кто проводит свой отдых активно, занимается туризмом и разрабатывает новые маршруты для путешествий. Дальний Восток славится своей уникальной природой: морями и реками, сопками и вулканами, степями и тайгой. Каждый путешественник найдет здесь приключение по своему вкусу. Мы хотим, чтобы обо всех туристических возможностях дальневосточных регионов узнавало, как можно больше людей - как в России, так и за рубежом, чтобы с каждым годом все больше туристов приезжали сюда отметил инициатор проекта, полпред ДФО Юрий Трутнев

Антон Конобиевский - известный на Дальнем Востоке исследователь природы. Его видеоработа о путешествии на каяке от бухты Дубовой до Владивостока "Одиночная экспедиция по Приморью на каяке. 500 км за 17 дней" завоевала Гран-при I сезона конкурса. Кристина Пересторонина - путешественница и блогер, которая покорила 10 вершин за 26 дней получила значок "Приморский барс". По итогам III сезона конкурса девушка стала призером в номинации "Пешее путешествие", сняв фильм "Голос между вершинами".

Ранее сообщалось, что на конкурс "Дальний Восток - Земля приключений" поступило 219 фильмов.