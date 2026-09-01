На ВЭФ приехали гости из недружественных стран Глава "Опоры России" Калинин: на ВЭФ есть гости из недружественных стран

Москва1 сен Вести.На Восточном экономическом форуме (ВЭФ), который проходит с 1 по 4 сентября во Владивостоке, присутствуют гости из недружественных государств, рассказал президент общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства "Опора России" Александр Калинин в интервью ИС "Вести".

По его словам, иностранные бизнесмены понимают, что ограничения в адрес России так или иначе будут сняты.

Мы уже здесь видим в кулуарах, есть гости из Африки и, кстати, из стран, которые вводят санкции против нас. Но бизнесмены тем не менее хотят работать и понимают, что эти ограничения, они пройдут, они вредят экономикам как раз тех стран, кто их вводит, а бизнес-контакты, они останутся отметил Калинин

Ранее председатель правления, директор Фонда Росконгресс Александр Стуглев назвал основную задачу ВЭФ. По его словам, она заключается в создании пространства для многополярного и равноправного диалога.