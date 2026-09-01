Москва1 сен Вести.Ключевыми темами Восточного экономического форума (ВЭФ), который проходит с 1 по 4 сентября во Владивостоке, является цифровизация и привлечение инвестиций в регион. Об этом в интервью журналисту ИС "Вести" Марии Кудрявцевой заявил председатель правления, директор Фонда "Росконгресс" Александр Стуглев.

Он напомнил, что деловая программа форума разделена на пять ключевых тематических треков, отражающих основные тренды и задачи развития дальневосточного региона.

Мы совместно с экспертами ориентируемся на самые трендовые темы, в том числе и цифровизация, конечно. Если говорить глобально, то у форума пять треков. Первое — это благополучие человека, конечно, второй трек — это привлечение инвестиций, механизмы привлечения инвестиций, технологии, развитие. Поэтому я думаю, что каждый, кто заинтересован в построении проектов, найдет и сессии, и партнеров на Восточном экономическом форуме отметил Стуглев

Ранее директор Фонда "Росконгресс" также раскрыл основную задачу Восточного экономического форума. По его словам, она заключается в создании пространство для многополярного и равноправного диалога.