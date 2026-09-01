Москва1 сен Вести.Основная задача Восточного экономического форума (ВЭФ), проходящего с 1 по 4 сентября во Владивостоке, – создание пространства для многополярного и равноправного диалога. Об этом в интервью ИС "Вести" заявил председатель правления, директор Фонда Росконгресс Александр Стуглев.

Он отметил, что за время своего существования форум приобрел авторитет и привлекает участников со всего мира.

Форум за 11 лет стал авторитетной площадкой и притягивает к себе внимание участников фактически со всего мира. В этом году у нас около… 5 500 участников уже зарегистрировалось из 80 стран мира. Я думаю, что, если по регионам, конечно, основные участники — это Азиатско-Тихоокеанский регион, но Ближний Восток Америка, Европа тоже присутствуют и находят свои интересы в диалоге как с российскими предпринимателями, так и, конечно, между собой. В этом была основная задача — создать пространство равноправного, многополярного диалога заявил Стуглев

Ранее профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ Станислав Ткаченко назвал ВЭФ и саммит Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) подтверждением того, что на Востоке у России есть позитивная повестка и возможность реализовать свой потенциал в атмосфере без предательства и агрессии.