Москва1 сен Вести.Восточный экономический форум (ВЭФ) и саммит Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) – знаменательное подтверждение того, что на Востоке у России есть позитивная повестка и возможность реализовать свой потенциал в атмосфере без предательства и агрессии. Таким мнением в комментарии Владимиру Соловьёву для ИС "Вести" поделился профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ Станислав Ткаченко.

При этом он отметил, что на Западе у РФ тенденция противоположная.

На фоне того, что на Западе у нас сейчас полномасштабный конфликт, и Европа реально готовится, включила счетчик, видимо, к тридцатому году готова… перевести конфликт в это кинетическое состояние. А на Востоке у нас совсем другая ситуация. Вот вторая глава нашего орла действительно смотрит в ту сторону, где сейчас развивается очень интересный позитивный процесс. И вот завтра начинается, собственно, два мероприятия, собственно, саммит ШОС и ШОС плюс в формате завтра же начинается Восточный экономический форум, и, по-моему, это очень знаменательное подтверждение того, что на Востоке у Российской Федерации есть позитивная повестка, есть возможность реализовать наш потенциал в атмосфере, где нет ни предательства, ни агрессии сказал Ткаченко

Ранее вице-премьер, полпред президента РФ в ДФО Юрий Трутнев сообщил, что количество зарегистрированных на Восточный экономический форум (ВЭФ) во Владивостоке достигло отметки в 5,5 тысячи человек.