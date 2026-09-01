Москва1 сен Вести.Главным политическим событием XI Восточного экономического форума (ВЭФ) станет выступление президента России Владимира Путина. Об этом заявила в интервью ИС "Вести" официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, подчеркнув, что в целом форум традиционно дает странам региона представление о перспективных для них направлениях сотрудничества с Россией.

XI Восточный экономический форум стартовал 1 сентября во Владивостоке.

Политически, конечно, центральное — это выступление президента России. Очевидно, оно будет отражать самую актуальную повестку. Но то, что форум многогранен, и то, что форум дает возможность составить представление о тех направлениях, которые выгодны странам региона - всем странам мира, безусловно, но в первую очередь, конечно, странам региона - я думаю, что это очевидно сказала Захарова

Основная задача ВЭФ - создание пространства для многополярного и равноправного диалога, заявил ранее в интервью журналисту ИС "Вести" Марии Кудрявцевой председатель правления, директор Фонда "Росконгресс" Александр Стуглев.