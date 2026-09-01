Москва1 сен Вести.Банк России выпустил письмо о предоставлении кредитных каникул для предпринимателей с маркетплейсов, пострадавших от кризиса. Об этом в интервью ИС "Вести" на площадке Восточного экономического форума (ВЭФ) заявил президент общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства "Опора России" Александр Калинин.

В связи с действиями киевского режима, логистические центры маркетплейсов были разрушены, пострадал бизнес предпринимателей. Поэтому, по словам Калинина, правительство также приняло решение о переносе налогов и страховых взносов на год с возможностью еще одного года для погашения долгов.

На прошлой неделе правительство приняло решение - налоги, страховые взносы, начиная с августа месяца для пострадавших предпринимателей перенесены на год. Более того, даже правительство сделало еще больше. Потом будет еще год на погашение накопившихся долгов. А кроме того, вы знаете, что мы обращались в Центральный банк с тем, чтобы были предоставлены дополнительные кредитные каникулы. И такое конструктивное письмо Центральный банк выпустил. Не только, кстати, банкам, но и микрофинансовым, государственным организациям. Гарантийным фондом было указано на то, что необходимо предоставлять такие отсрочки пострадавшим предпринимателям отметил Калинин

Восточный экономический форум (ВЭФ) в 2026 году пройдет с 1 по 4 сентября во Владивостоке.

Ранее сообщалось, что ВТБ поддержит продавцов Ozon, чьи товары пострадали при атаках.