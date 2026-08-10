Москва10 авг Вести.Банк России порекомендовал кредиторам поддержать предпринимателей, пострадавших от атак беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ), и помочь им реструктурировать кредиты и займы. Об этом следует из письма, опубликованного на сайте регулятора.

Центробанк призвал кредитным организациям идти навстречу малому и среднему бизнесу — вне зависимости от того, имеет ли заемщик право на кредитные каникулы.

Предприятия, которые пострадали в результате террористических актов на территориях логистических центров, складских, производственных, торговых, офисных и других помещений, смогут обратиться за реструктуризацией своих кредитов и займов говорится в сообщении

Также в ЦБ РФ обратились к бюро кредитных историй, предложив им не учитывать факт реструктуризации как негативный показатель при расчете рейтинга заемщика.

Ранее сообщалось, что число мирных граждан, пострадавших в результате атаки украинских беспилотников на Нижнекамск 10 августа, выросло до 48. В результате вражеской агрессии погибли 13 человек, среди них один ребенок.