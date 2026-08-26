Правительство отсрочило налоги для маркетплейсов, пострадавших от атак ВСУ

Кабмин утвердил меры поддержки бизнеса, пострадавшего от атак ВСУ Правительство отсрочило налоги для маркетплейсов, пострадавших от атак ВСУ

Москва26 авг Вести.Председатель российского правительства Михаил Мишустин подписал постановление о мерах поддержки бизнеса, пострадавшего от атак украинских беспилотников. Соответствующий документ опубликовала пресс-служба кабмина.

Принятое решение предусматривает отсрочку по уплате ряда налогов и страховых взносов.

Поддержку получат юридические лица и индивидуальные предприниматели, сумма понесенного ущерба которых превышает 5% годового дохода. говорится в материалах

Кроме того, в отношении попавших под господдержку юридических лиц будут приостановлены налоговые проверки и проверки правильности исчисления и уплаты страховых взносов.

Ранее аналитик Data Insight Сергей Семко предположил, что стоимость товаров Ozon, потерянных в результате атак на складские объекты, может составлять от 88,5 млрд до 107 млрд рублей.

Правительство России будет анализировать уровень защищенности объектов критической инфраструктуры и при необходимости предлагать дополнительные меры безопасности, заверил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.