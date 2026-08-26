Москва26 авгВести.Председатель российского правительства Михаил Мишустин подписал постановление о мерах поддержки бизнеса, пострадавшего от атак украинских беспилотников. Соответствующий документ опубликовала пресс-служба кабмина.
Принятое решение предусматривает отсрочку по уплате ряда налогов и страховых взносов.
Поддержку получат юридические лица и индивидуальные предприниматели, сумма понесенного ущерба которых превышает 5% годового дохода.говорится в материалах
Кроме того, в отношении попавших под господдержку юридических лиц будут приостановлены налоговые проверки и проверки правильности исчисления и уплаты страховых взносов.
Ранее аналитик Data Insight Сергей Семко предположил, что стоимость товаров Ozon, потерянных в результате атак на складские объекты, может составлять от 88,5 млрд до 107 млрд рублей.
Правительство России будет анализировать уровень защищенности объектов критической инфраструктуры и при необходимости предлагать дополнительные меры безопасности, заверил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.