Аналитик оценил ущерб на складах Ozon и Wildberries после атак Эксперт: сумма потерь Wildberries и Ozon после атак достигает 700 млрд рублей

Москва26 авг Вести.Стоимость товаров Ozon, потерянных в результате атак на складские объекты, может составлять от 88,5 млрд до 107 млрд рублей. Такую оценку в эфире Радио РБК привел аналитик Data Insight Сергей Семко.

Семко отметил, что одним из основных вопросов остается возвращение пострадавших продавцов на маркетплейсы и возможная государственная поддержка предпринимателей.

В товарах мы оцениваем потери от 88,5 миллиардов до 107 миллиардов руб. Это только товар. И склад, два варианта - от 30 миллиардов до 62,5 миллиардов рублей рассказал Семко

Потери товаров Wildberries после последней атаки аналитик оценил в 517-580 миллиардов рублей. Строительство новых складских объектов маркетплейса, по его расчетам, может потребовать еще от 186 миллиардов до 344 миллиардов рублей.

Ранее Ozon назвал условие для выплат продавцам за покрытие ущерба от воздушных атак. Для этого требуется только иметь полис от "Ингосстраха".