Акции Ozon обрушились на 12% после ударов дронов по складам Wildberries

Акции Ozon рухнули на 12% на фоне атаки дронов на склады Wildberries Акции Ozon обрушились на 12% после ударов дронов по складам Wildberries

Москва20 июл Вести.Акции маркетплейса Ozon на Московской бирже в течение понедельника падали на 12% на фоне ударов украинских беспилотников по складам Wildberries.

По данным на вечер воскресенья, акция Ozon стоила 2841 рубль, а в 10.10 мск в понедельник она торговалась на бирже за 2495 рублей, снижение составило порядка 12,2%.

Затем в течение дня падение было частично отыграно, к 18.00 мск снижение стоимости акций Ozon с начала торгов составило порядка 6%.

Украинские беспилотники атаковали логистические комплексы Wildberries в Тамбовской и Московской областях в субботу, возникли пожары, есть погибшие и пострадавшие. Как писала газета "Коммерсант", на восстановление складов Wildberries потребуется до 35 млрд рублей.