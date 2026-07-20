Москва20 июлВести.Акции маркетплейса Ozon на Московской бирже в течение понедельника падали на 12% на фоне ударов украинских беспилотников по складам Wildberries.
По данным на вечер воскресенья, акция Ozon стоила 2841 рубль, а в 10.10 мск в понедельник она торговалась на бирже за 2495 рублей, снижение составило порядка 12,2%.
Затем в течение дня падение было частично отыграно, к 18.00 мск снижение стоимости акций Ozon с начала торгов составило порядка 6%.
Украинские беспилотники атаковали логистические комплексы Wildberries в Тамбовской и Московской областях в субботу, возникли пожары, есть погибшие и пострадавшие. Как писала газета "Коммерсант", на восстановление складов Wildberries потребуется до 35 млрд рублей.