В Кремле заявили о планах усилить защиту критической инфраструктуры от дронов Песков: кабмин подготовит предложения по безопасности предприятий от дронов

Москва25 авг Вести.Правительство России будет анализировать уровень защищенности объектов критической инфраструктуры и при необходимости предлагать дополнительные меры безопасности. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

В ходе брифинга Песков подчеркнул, что меры безопасности планируется усилить на фоне угрозы атак беспилотников на критическую инфраструктуру и объекты, имеющие важное значение для экономики и социальной сферы.

По его словам, собственники предприятий недостаточно внимания уделяют мерам по антидроновой безопасности.

Ситуация … будет анализироваться в первую очередь правительством, соответствующими ведомствами. И там, где меры по обеспечению безопасности не принимаются в критических областях, будут вноситься соответствующие предложения, которые будут анализироваться и потом уже оформляться в виде конкретных решений сказал он

Песков добавил, что Россия должна принимать меры для собственной защиты.

Ранее президент РФ Владимир Путин подписал указ о мерах по обеспечению безопасности критической инфраструктуры. Документ предусматривает возможность передачи таких объектов во временное управление, если их владельцы не принимают необходимых мер безопасности.

Первый вице-премьер РФ Денис Мантуров пояснил, что меры не подразумевают изменение формы собственности или национализацию.