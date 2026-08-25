Москва25 авгВести.Правительство России будет анализировать уровень защищенности объектов критической инфраструктуры и при необходимости предлагать дополнительные меры безопасности. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
В ходе брифинга Песков подчеркнул, что меры безопасности планируется усилить на фоне угрозы атак беспилотников на критическую инфраструктуру и объекты, имеющие важное значение для экономики и социальной сферы.
По его словам, собственники предприятий недостаточно внимания уделяют мерам по антидроновой безопасности.
Ситуация … будет анализироваться в первую очередь правительством, соответствующими ведомствами. И там, где меры по обеспечению безопасности не принимаются в критических областях, будут вноситься соответствующие предложения, которые будут анализироваться и потом уже оформляться в виде конкретных решенийсказал он
Песков добавил, что Россия должна принимать меры для собственной защиты.
Ранее президент РФ Владимир Путин подписал указ о мерах по обеспечению безопасности критической инфраструктуры. Документ предусматривает возможность передачи таких объектов во временное управление, если их владельцы не принимают необходимых мер безопасности.
Первый вице-премьер РФ Денис Мантуров пояснил, что меры не подразумевают изменение формы собственности или национализацию.