Шохин: указ о защите критической инфраструктуры требует уточнений и доработки

В РСПП призвали доработать указ о защите критической инфраструктуры Шохин: указ о защите критической инфраструктуры требует уточнений и доработки

Москва25 авг Вести.Отдельные положения указа президента России Владимира Путина о мерах защиты критической инфраструктуры нуждаются в уточнении и доработке, заявил глава Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин. Текст заявления опубликован на сайте организации.

Шохин считает важной задачей обеспечение прозрачности выполнения норм этого указа.

В части использования термина "несвоевременное восстановление" хозяйствующим субъектом функционирования объектов критической инфраструктуры – требуется разъяснение профильного органа власти, какое восстановление функционирования будет считаться своевременным исходя из типа объекта и того ущерба, который нанесен объекту говорится в заявлении

Также Шохин призвал урегулировать вопрос "зеркальной" ответственности временных управляющих за безопасность объектов и финансовой обеспеченности этой ответственности.

Еще одна значимая тема – необходимо продолжение дискуссии по мерам поддержки компаний, инвестирующих в повышение защищенности своих объектов, предприятий, пострадавших от БПЛА, а также компаний, производящих средства защиты продолжил Шохин

Все эти меры, считает глава РСПП, помогут свести необходимость передачи активов во временное управление к минимуму.

Ранее Владимир Путин подписал указ, по которому объекты критической инфраструктуры, владельцы которых не справились с обеспечением должного уровня безопасности, могут быть переданы во временное управление по решению кабмина РФ.

Под категорию объектов критической инфраструктуры подпадают предприятия топливно-энергетического комплекса и энергетики, промышленные предприятия, объекты связи, коммунальная, транспортная и логистическая инфраструктура, а также объекты жизнеобеспечения, критически важные и потенциально опасные объекты.

Первый вице-премьер России Денис Мантуров, комментируя указ, объяснил, что документ даст государству возможность полностью временно брать на себя решение задач по обеспечению защиты предприятий от террористических атак. Эти меры не подразумевают национализацию или изменение формы собственности, подчеркнул Мантуров.