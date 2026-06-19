Шохин о новой должности: бизнес будет защищаться по принципу спасения утопающих

Шохин рассказал, как его новая должность поможет российскому бизнесу Шохин о новой должности: бизнес будет защищаться по принципу спасения утопающих

Москва19 июн Вести.Президент РСПП Александр Шохин заявил, что изменения, связанные с его будущей должностью уполномоченного по правам предпринимателей в РФ, позволят бизнесу самостоятельно решать свои проблемы.

В интервью ИС "Вести" он уточнил, что должность бизнес-омбудсмена из государственной превратится в общественно-государственную. Шохин добавил, что президент России Владимир Путин должен вскоре подписать принятый Федеральным собранием РФ закон о совершенствовании этого института.

Бизнес в некотором смысле будет сам себя защищать по принципу: "Спасение утопающих – дело самих утопающих" сказал Шохин

26 мая стало известно, что Шохин станет новым уполномоченным по правам предпринимателей в России. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков уточнил, что Шохин совместит новый пост с обязанностями главы РСПП.