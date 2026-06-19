Москва19 июнВести.Президент РСПП Александр Шохин заявил, что изменения, связанные с его будущей должностью уполномоченного по правам предпринимателей в РФ, позволят бизнесу самостоятельно решать свои проблемы.
В интервью ИС "Вести" он уточнил, что должность бизнес-омбудсмена из государственной превратится в общественно-государственную. Шохин добавил, что президент России Владимир Путин должен вскоре подписать принятый Федеральным собранием РФ закон о совершенствовании этого института.
Бизнес в некотором смысле будет сам себя защищать по принципу: "Спасение утопающих – дело самих утопающих"сказал Шохин
26 мая стало известно, что Шохин станет новым уполномоченным по правам предпринимателей в России. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков уточнил, что Шохин совместит новый пост с обязанностями главы РСПП.