Москва26 мая Вести.Институт уполномоченного по защите прав предпринимателей будет преобразован, должность бизнес-омбудсмена станет общественной. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

В ходе брифинга он пояснил, что сам институт при этом сохранится, но в другом формате.

Это не будет государственный институт и институт госслужбы. Это не будет государственная должность. Это будет такая, скорее, общественная должность сказал представитель Кремля журналистам

Ранее Песков сообщил, что новым уполномоченным по правам предпринимателей станет Александр Шохин, который при этом продолжит руководить Российским союзом промышленников и предпринимателей (РСПП).