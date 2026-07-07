Москва7 июлВести.Технологические достижения оборонно-промышленного комплекса (ОПК) России за последние годы помогут в восстановлении структуры экономики РФ после урегулирования конфликта на Украине. Об этом заявил ИС "Вести" президент Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин.
Глава РСПП отметил сдвиг в структуре российской экономики в пользу предприятий ОПК.
Структура российской экономики за последние четыре года явно сдвинулась в пользу оборонно-промышленного комплекса. Это касается, конечно, возможности обеспечения устойчивого спроса со стороны гособоронзаказасказал Шохин
По его словам, технологические достижения ОПК в дальнейшем можно будет использовать.
...Мы начнем восстанавливать структуру экономики, в том числе используя технологические достижения, которые были получены в оборонно-промышленном комплексе за эти годы. В частности, то же беспилотье - автономные системы отработаны довольно серьезныезаявил президент РСПП
Ранее Шохин сообщал, что российский бизнес готов вложиться в систему раннего обнаружения, оповещения и отражения на дальних подступах воздушных атак на промышленные предприятия.