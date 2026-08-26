ВТБ окажет поддержку продавцам Ozon, чьи товары пострадали при атаках на склады

ВТБ поддержит продавцов Ozon, чьи товары пострадали при атаках ВТБ окажет поддержку продавцам Ozon, чьи товары пострадали при атаках на склады

Москва26 авг Вести.ВТБ окажет поддержку продавцам Ozon, чьи товары были повреждены в результате атак на склады и логистическую инфраструктуру маркетплейса, сообщили РБК в пресс-службе банка.

Предпринимателям предложат временно приостановить выплаты по основному долгу и процентам по действующим кредитам. Банк также готов рассмотреть другие варианты поддержки.

Все обращения будут рассматриваться индивидуально с учетом запросов клиентов и особенностей их бизнеса уточнили в ВТБ

Там добавили, что ранее аналогичная программа была запущена для продавцов Wildberries, пострадавших после атак на логистические центры компании.

Логистические объекты Ozon начали подвергаться атакам 22 августа. За несколько дней были повреждены склады в Самарской и Оренбургской областях, районе Краснодара и Махачкале. На некоторых объектах произошли пожары, в Махачкале пострадали несколько человек. Сотрудников складов в Адыгейске и Невинномысске эвакуировали из-за угрозы атаки.

Ранее президент России Владимир Путин поручил правительству разработать программу восстановления пострадавших складов. Минэкономразвития также прорабатывает меры поддержки предпринимателей совместно с Минфином, ФНС и ЦБ.