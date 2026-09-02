Трутнев рассказал о росте объема переработки природного газа на Дальнем Востоке Трутнев: объем переработки природного газа в ДФО вырос до 40 млрд кубометров

Москва2 сен Вести.Объем переработки природного газа в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) с 2023 года вырос с 24 до почти 40 миллиардов кубометров, доложил президенту РФ Владимиру Путину вице-премьер – полномочный представитель президента в ДФО Юрий Трутнев.

Объем переработки природного газа с 2023 года вырос с 24 до почти 40 миллиардов кубических метров​​​. Появилась возможность создавать новые производные газохимии – это этан, полиэтилен, пропан, бутан и так далее сообщил Трутнев главе государства

Вице-премьер отметил огромные предприятия, преобразившие регионы: Амурский газоперерабатывающий кластер, Находкинский завод минеральных удобрений, комплекс перегрузки СПГ на Камчатке.

В среду, 2 сентября, Владимир Путин прилетел во Владивосток​​​. Российский лидер посетил один из самых современных рыболовных траулеров в мире "Капитан Юнак" на Морском вокзале, а также по видеоконференцсвязи (ВКС) принял участие в презентации результатов развития Дальнего Востока и открытии новых объектов.

XI Восточный экономический форум (ВЭФ) проходит во Владивостоке с 1 по 4 сентября 2026 года. Главная тема ВЭФ – "Дальний Восток – развитие во благо людей". В программу вошли более 70 сессий, объединенные в пять тематических направлений.