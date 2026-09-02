Москва2 сен Вести.Экономические показатели Дальневосточного федерального округа (ДФО) опережают среднероссийские темпы роста в 1,5 раза, сообщил в интервью ИС "Вести" вице-премьер - полномочный представитель президента России в ДФО Юрий Трутнев.

Он обратил внимание на приток инвестиций.

Практически по всем основным показателям мы в районе 1,5 раза превышаем среднероссийские темпы. Это прежде всего, конечно, приток инвестиций, это строительство, это обрабатывающее производство. Собственно говоря, все это вместе и складывается в то, что мы говорим о развитии Дальнего Востока в те самые 6,8 трлн рублей, которые поступили на Дальний Восток привел данные Трутнев

Ранее сообщалось, что на Дальний Восток привлечено 6 триллионов рублей инвестиций и создано более 189 тысяч рабочих мест. Также в регионе открыли более тысячи предприятий.