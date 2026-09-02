Трутнев доложил Путину о росте мощности морских портов ДФО до 403 млн тонн

Трутнев сообщил, что порты Дальнего Востока нарастили мощность в 1,5 раза Трутнев доложил Путину о росте мощности морских портов ДФО до 403 млн тонн

Москва2 сен Вести.На полях Восточного экономического форума вице-премьер — полномочный представитель президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев представил главе государства Владимиру Путину итоговые показатели развития региона. Он отметил значительный рост инфраструктурного потенциала дальневосточных морских ворот — в 1,5 раза.

В ходе осмотра интерактивной презентации Трутнев доложил президенту об увеличении совокупной мощности морских портов Дальнего Востока до 403 миллионов тонн. Параллельно растет провозная способность Восточного полигона железных дорог, а площадь складских помещений, по словам вице-премьера, выросла более чем вдвое.

Мощность морских портов увеличилась в 1,5 раза – до 403 миллионов тонн, увеличивается провозная способность Восточного полигона (железных дорог). Значительно – в два с лишним раза увеличилась площадь складских помещений процитировал Трутнева его доклад

Ранее глава ВТБ Костин отметил, что Дальний Восток для России является большой дверью в Азиатско-Тихоокеанский регион и стратегией на будущее.